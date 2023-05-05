بلجيكا تعتقل مشتبها به على صلة بهجمات وقعت بالعراق
المدعي العام الاتحادي في بلجيكا قال إن المشتبه به مسؤول بشكل أو بآخر عن عدة تفجيرات شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد في عامي 2009 و2010 وأسفرت عن مقتل 376 على الأقل وإصابة أكثر من 2300
قال المدعي العام الاتحادي في بلجيكا في بيان اليوم الجمعة إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به يحمل الجنسية العراقية للاشتباه في تورطه في عدد من التفجيرات في بغداد ضمن خلية تابعة لتنظيم القاعدة.
ويُعتقد أن المشتبه به، الذي يقيم في بلجيكا منذ 2015، مسؤول بشكل أو بآخر عن عدة تفجيرات شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد في عامي 2009 و2010 وأسفرت عن مقتل 376 على الأقل وإصابة أكثر من 2300.
وجاء في البيان أن الهجمات نُفذت بسيارات مفخخة واستهدف بعضها عدة مبان حكومية.
وجرى اعتقال المشتبه به، وهو من مواليد 1979، في الثالث من مايو/أيار. ووجهت له عدة اتهامات بارتكاب جرائم قتل بنية إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، إلى جانب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن المرتقب أن ينظر قاض اليوم الجمعة فيما إذا كان سيبقيه رهن الاعتقال.
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