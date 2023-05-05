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(FILES) -- File picture dated August 19, 2009 shows burnt cars in front of the damaged Iraqi foreign ministry building following a massive explosion that hit the area near the Green Zone in central Baghdad. The Iraqi foreign ministry said on August 19, 2010 that it was commemorating its martyrs on the first anniversary of the attack in which 95 people were killed in the first in a series of bombings that cost more than 400 lives. AFP PHOTO / KHALIL AL-MURSHIDI (Photo by KHALIL AL-MURSHIDI / AFP)
تفجير وقع في 2009 في المنطقة الخضراء (أرشيفية)
إرهاب

بلجيكا تعتقل مشتبها به على صلة بهجمات وقعت بالعراق

المدعي العام الاتحادي في بلجيكا قال إن المشتبه به مسؤول بشكل أو بآخر عن عدة تفجيرات شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد في عامي 2009 و2010 وأسفرت عن مقتل 376 على الأقل وإصابة أكثر من 2300

العربية.نت
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قال المدعي العام الاتحادي في بلجيكا في بيان اليوم الجمعة إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به يحمل الجنسية العراقية للاشتباه في تورطه في عدد من التفجيرات في بغداد ضمن خلية تابعة لتنظيم القاعدة.

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ويُعتقد أن المشتبه به، الذي يقيم في بلجيكا منذ 2015، مسؤول بشكل أو بآخر عن عدة تفجيرات شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد في عامي 2009 و2010 وأسفرت عن مقتل 376 على الأقل وإصابة أكثر من 2300.

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وجاء في البيان أن الهجمات نُفذت بسيارات مفخخة واستهدف بعضها عدة مبان حكومية.

وجرى اعتقال المشتبه به، وهو من مواليد 1979، في الثالث من مايو/أيار. ووجهت له عدة اتهامات بارتكاب جرائم قتل بنية إرهابية والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، إلى جانب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المرتقب أن ينظر قاض اليوم الجمعة فيما إذا كان سيبقيه رهن الاعتقال.

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