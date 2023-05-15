إصابة شرطيين عراقيين باشتباكات مع مسلحين من "حزب الله"

أصيب اثنان من الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، خلال اشتباكات مع مسلحين ينتمون لكتائب "حزب الله"، في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد.

ووقعت الاشتباكات بين الطرفين على خلفية رفض كتائب حزب الله تجريف الأراضي الزراعية ضمن منطقة البوعيثة في الدورة.

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وحالة المصابين خطرة جدًّا.