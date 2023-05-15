ميليشيات العراق
إصابة شرطيين عراقيين باشتباكات مع مسلحين من "حزب الله"
وقعت الاشتباكات بعد رفض المسلحين تجريف الأراضي الزراعية ضمن منطقة البوعيثة بالدورة
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أصيب اثنان من الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، خلال اشتباكات مع مسلحين ينتمون لكتائب "حزب الله"، في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد.
ووقعت الاشتباكات بين الطرفين على خلفية رفض كتائب حزب الله تجريف الأراضي الزراعية ضمن منطقة البوعيثة في الدورة.
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وحالة المصابين خطرة جدًّا.
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