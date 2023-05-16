العراق.. مسيّرات تركية تستهدف مواقع للأكراد في سنجار

استهدفت مسيرات تركية بصواريخها "مجمع خانصور السكني" شمال قضاء سنجار معقل مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وتشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضد متمردي حزب العمال المتمركزين في مخيمات تدريب وقواعد خلفية في شمال البلاد.

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ففي مارس الماضي، قتل مسؤول أمني في فصيل مسلح موالٍ لحزب العمال الكردستاني وحارسه، بقصف نسب لطائرة مسيرة تركية، استهدف سيارته في سنجار في شمال العراق، وفق ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

ولا يعلّق الجيش التركي إلا نادراً على مثل هذه الهجمات.

وتُفاقم العمليات العسكرية التركية في شمال العراق الضغط على العلاقات بين أنقرة وبغداد، التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، على رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامّان. وطالب العراق مراراً تركيا بالانسحاب من أراضيه.

يشار إلى أن تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "جماعة إرهابية".