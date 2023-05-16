اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مسيرة تركية - المرصد السوري
أرشيفية

العراق.. مسيّرات تركية تستهدف مواقع للأكراد في سنجار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استهدفت مسيرات تركية بصواريخها "مجمع خانصور السكني" شمال قضاء سنجار معقل مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

مسيرة مفخخة تسقط في دهوك بالعراق.. والجهة مجهولة العراق مسيرة مفخخة تسقط في دهوك بالعراق.. والجهة مجهولة

وتشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضد متمردي حزب العمال المتمركزين في مخيمات تدريب وقواعد خلفية في شمال البلاد.

مادة اعلانية

ففي مارس الماضي، قتل مسؤول أمني في فصيل مسلح موالٍ لحزب العمال الكردستاني وحارسه، بقصف نسب لطائرة مسيرة تركية، استهدف سيارته في سنجار في شمال العراق، وفق ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

حزب العمال الكردستاني
حزب العمال الكردستاني

ولا يعلّق الجيش التركي إلا نادراً على مثل هذه الهجمات.

وتُفاقم العمليات العسكرية التركية في شمال العراق الضغط على العلاقات بين أنقرة وبغداد، التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، على رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامّان. وطالب العراق مراراً تركيا بالانسحاب من أراضيه.

يشار إلى أن تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني ومعها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "جماعة إرهابية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تصبح بورتسودان عاصمة مؤقتة لحين توقف اشتباكات الخرطوم؟ هل تصبح بورتسودان عاصمة مؤقتة لحين توقف اشتباكات الخرطوم؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط