السوداني لقائد بعثة الناتو: نحتاج لاستمرار تطوير قواتنا

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، للقائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) خوسيه أنطونيو الحاجة إلى استمرار تطوير قوات بلاده.
وقال السوداني في بيان "أكدنا الحاجة لمواصلة تطوير أداء وقابليات القوات العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، التي تعدّ من أولويات الحكومة في إدارة الملفّ الأمني".
وأضاف أنه بحث معه أيضاً مسارات التعاون بين العراق ودول حلف الناتو في مجالي تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية.
وفي وقت سابق اليوم، أشاد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال استقباله قائد بعثة الناتو، بجهود البعثة في تدريب وتطوير قدرات قوات الأمن العراقية.
كما أكد رشيد على استتباب الوضع الأمني في المدن العراقية، لافتاً إلى ضرورة العمل على إعطاء صورة "واقعية" عن الاستقرار والتطورات الإيجابية في البلاد إلى دول العالم، بحسب بيان للرئاسة العراقية.
مهمة استشارية
يذكر أن مهمة الناتو في العراق (NMI) هي مهمة استشارية غير قتالية لمساعدة العراق على بناء قوات مسلحة ومؤسسات أمنية أكثر استدامة وشفافية وشمولية وفعالية، بحيث يكون العراقيون أنفسهم أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار في بلدهم ومحاربة الإرهاب.
وتم إطلاق المهمة في قمة الناتو في بروكسل في يوليو 2018، بناءً على طلب من حكومة العراق، وتم تأسيسها في أكتوبر 2018.
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