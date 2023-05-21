رغم تبرؤ الصدر.. فيديو جديد لـ"أهل القضية" حول المهدي!

منذ ظهورها الشهر الماضي في العراق وترويجها لظهور الإمام المهدي، بل مبايعة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وما يعرف بـ "أهل القضية" أو أصحاب القضية تثير الجدل.

فعلى الرغم من تبرؤ الزعيم الشيعي البارز منها، عادت في فيديو جديد الأحد لتبايعه ثانية، مثيرة حملة من الانتقادات والسخرية.

"أصحاب القضية" يظهرون بفيديو جديد يدعون فيه لمبايعة الصدر على أنه المهدي والمطالبة بقيام دولة العدل الالهي، رغم تبرؤ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذه الجماعة. pic.twitter.com/vUMbUiFTgJ — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 20, 2023

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وظهر عدد من تلك المجموعة في مقطع مصور انتشر بين العراقيين خلال الساعات الماضية يدعون فيه إلى مبايعة الصدر على أنه "المهدي المنتظر".

كما طالبت بقيام "دولة العدل الإلهي"، وفق زعمها.

تثير الفتن

وكانت محكمة تحقيق الكرخ أوقفت منتصف الشهر الماضي (أبريل 2023) 65 متهماً من أفراد تلك المجموعة التي وصفتها بالعصابة، متهمة إياها بالترويج لأفكار تثير الفتن وتخل بالأمن المجتمعي، بعد أن ادعت أن الصدر هو الإمام المهدي للشيعة الاثنى عشرية.

أتى ذلك، بعد أن تبرأ الصدر منها ودعا أنصاره إلى نبذ تلك الأفكار، بل التصدي لتلك المجموعة، وإحراق صورها أيضاً.

كما أعلن تجميد عمل تياره عاما كاملا، واعتبر في حينه أن "استمراره في قيادة التيار وفيه أهل القضية وبعض الفاسدين والموبقات أمر جلل".

علماً أنه أكد في أغسطس/آب عام 2022 اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء.

ولم يكن إعلان أغسطس هذا الأول، فقد سبق لزعيم التيار الصدري أن أعلن انسحابه من العمل السياسي وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، في منتصف فبراير/شباط 2014 أيضاً.