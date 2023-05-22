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مقطع من العراك
مقطع من العراك

فيديو لعراك تفجر داخل البرلمان.. صراخ ولكمات بين نواب عراقيين

دبي - العربية.نت
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اشتعل عراك بالأيدي واللكمات داخل أروقة البرلمان في إقليم كردستان العراق، بين نواب من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

ووثقت مشاهد انتشرت بشكل واسع بين العراقيين على مواقع التواصل، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة.

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حصل هذا التوتر اليوم الاثنين، نتيجة خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.

تأجيل الجلسة

وعلى الإثر أعلن عن تأجيل الجلسة، إلا أنها استؤنفت لاحقاً وصوت النواب على تفعيل مفوضية الانتخابات.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلنت أمس، تقديم طلب إلى رئاسة برلمان كردستان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة اليوم، إحداهما تتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

أما الثانية فتضمنت تعديل قانون الانتخابات، كاشفة في الوقت ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد الوطني.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان الحالي، بـ 45 مقعدًا ، يليه حزب الاتحاد الوطني بـ 21 مقعدًا، ويهيمن الحزبان على المشهد السياسي في الإقليم.

وفيما يقدم الإقليم العراقي نفسه على أنه واحة للاستقرار فإن العديد من الناشطين والمعارضن ينتقدون الفساد والصفقات في العديد من المرافق.

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