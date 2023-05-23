الطيران التركي يستهدف منزلاً بسنجار شمال العراق.. ومقتل 3 مسلحين

لقي ثلاثة مقاتلين أيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح، الثلاثاء، إثر قصف نسب إلى تركيا في منطقة سنجار الواقعة في شمال العراق، كما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وذكر البيان أنه في تمام الساعة الخامسة صباحاً الثلاثاء "استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي، مقراً لمقاتلي وحدات حماية سنجار في قرية تشومو خلف في قضاء سنجار"، ما أدى "إلى مقتل ثلاثة مقاتلين" و"إصابة ثلاثة آخرين بجروح".

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وهذا القصف المماثل الثاني خلال أسبوع الذي يستهدف المنطقة، حيث قتل ثلاثة مقاتلين آخرين في ضربات نسبت إلى تركيا كذلك في سنجار، الثلاثاء الماضي.

ويأتي ذلك قبل جولة انتخابية حاسمة في تركيا في 28 أيار/مايو بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.

وينتمي هؤلاء المقاتلون إلى وحدات حماية سنجار، وهي مجموعة مسلحة لمقاتلين أيزيديين، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه تنظيم "إرهابي".

وفي انعكاس لتعقيد الوضع في تلك المنطقة من شمال العراق التي تتداخل فيها عدة أطراف، فإنّ وحدات حماية سنجار منضوية كذلك في الحشد الشعبي العراقي وقاتلت تنظيم "داعش" إلى حين هزيمته في العام 2017.

وكانت تركيا قد حظرت في نيسان/أبريل، الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان.

وبعد أيام قليلة، اتهمت أنقرة بشنّ قصف قرب المطار أثناء تواجد قوات أميركية رفقة زعيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفي نهاية شباط/فبراير وبداية آذار/مارس، أسفرت عمليات قصف في سنجار نسبت إلى تركيا عن مقتل عناصر من "وحدات حماية سنجار".