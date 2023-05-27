السوداني: المجلس السعودي العراقي نجح بتعزيز علاقات البلدين

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية.

وأشاد السوداني في بيان، اليوم السبت، بالنجاحات التي حققها المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء وزير النقل السعودي صالح الجاسر حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية، وفي مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين.

كما شدد السوداني على "أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية"، مشيداً" بالنجاحات التي حققها المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين".

تعزيز العلاقات الاقتصادية

يذكر أن السعودية والعراق يعملا على تعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهما، خصوصا الاقتصادية والتنموية بما يخدم النمو ويدعم الفرص المشتركة، فالتبادل التجاري بين البلدين سجل 17.7 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

وقدّر حجم صادرات المملكة للعراق، بقرابة 4 مليارات ريال، وذلك ما شكّل ارتفاعاً انسيابياً في الحركة التجارية، بين العراق ومنفذ جديدة عرعر الحدودي.

ويضع المجلس التنسيقي العراقي السعودي نصب عينه عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.