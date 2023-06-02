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An Iraqi man casts his vote at a polling station in Basra, 420 km (261 miles) southeast of Baghdad, April 20, 2013. Iraqis voted for provincial councils on Saturday in their first ballot since U.S. troops left the country, a key measure of political strength before parliamentary elections next year. REUTERS/Atef Hassan (IRAQ - Tags: POLITICS ELECTIONS)
من انتخابات سابقة في العراق
العراق

العراق يحتاج إلى 250 ألف موظف لإجراء الانتخابات المحلية

الاحتياجات تشمل حوالي 35 مليون دولار مكافآت لهؤلاء الموظفين

قناة العربية
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قال مسؤول إعلامي في مفوضية الانتخابات، إن العراق بحاجة إلى 250 ألف موظف لإدارة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي، فضلا عن حوالي 35 مليون دولار مكافآت لهؤلاء الموظفين.

وصرح عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الخميس، بأن "المفوضية بحاجة إلى مبالغ إضافية لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى 250 ألف موظف، وتحديد مكافأة لهم تبلغ 50 مليار دينار (حوالي 35 مليون دولار. الدولار يساوي 1309.43 دينار عراقي)".

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وأضاف: "في الانتخابات السابقة بلغت أجور الموظفين فقط 60 مليار دينار. وهناك حاجة أيضا إلى مبالغ لإعادة تأهيل بعض الأجهزة، بالإضافة إلى معدات الاقتراع وطباعة الاستمارات وغيرها".

وتابع "تم صرف 150 مليار دينار لمفوضية الانتخابات.. تكفي فقط لانطلاق عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب وتوزيعها، فضلا عن طباعة مواد الاقتراع".

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وأعرب جميل عن أمله في البدء في تحديث سجل الناخبين في يوليو.

وفي مارس الماضي، حدد مجلس النواب العراقي نوفمبر موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، لكن عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات رجح تأجيلها إلى ديسمبر. وقال جميل: "من المرجح أن تكتمل التحضيرات قبل 20 ديسمبر".

وتقام انتخابات مجالس المحافظات في 15 من بين 18 محافظة عراقية. وتعقد الانتخابات في محافظات إقليم كردستان الثلاث على نحو منفصل.

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