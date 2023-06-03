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معبر فيشخابور
معبر فيشخابور الحدودي (أرشيفية)

إقليم كردستان يعيد فتح معبر حدودي مع سوريا الاثنين

كانت حكومة إقليم كردستان قد أغلقت معبر فيشخابور في مايو الماضي حتى إشعار آخر أمام الحركة التجارية والدبلوماسية وغيرها

العربية.نت
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أفاد تلفزيون "كردستان 24"، اليوم السبت، بأن معبر فيشخابور الحدودي بين سوريا والعراق سيعود للعمل بعد غد الاثنين.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أغلقت المعبر في مايو الماضي حتى إشعار آخر أمام الحركة التجارية والدبلوماسية وغيرها.

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ويقع معبر فيشخابور في الجانب العراقي من الحدود مع سوريا، ويقابله في الجانب السوري معبر سيمالكه الذي تتحكم فيه الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا.

وذكرت تقارير صحافية في مايو الماضي أن إغلاق المعبر جاء بعد خلافات بين قيادات إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية الكردية في سوريا، بسبب منعها عبور وفد من أكراد سوريا إلى كردستان العراق للمشاركة في مؤتمر للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني.

وطالب سكان مناطق شمال شرقي سوريا التحالف الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على مسؤولي إقليم كردستان لإعادة فتح المعبر.

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