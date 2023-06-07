اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Iraqi soldiers man a checkpoint in the capital Baghdad on January, 28,2022, following a reported rocket attack on the country's airport. Six rockets were fired at the Iraqi capital's airport today , causing damage but no casualties, security sources said, the latest in a string of attacks the US blames on Iran-linked militias. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)
الأمن العراقي في بغداد (أرشيفية)
تنظيم داعش

العراق: مقتل 4 من داعش بينهم قيادي بارز في عملية بشمال بغداد

قُتل عدنان اللهيبي "والي شمال بغداد" في تنظيم داعش في كمين محكم نصب له

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت قيادة عمليات بغداد وخلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأربعاء مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش، أحدهم قيادي بارز، في عملية أمنية بشمال العاصمة العراقية.

وأفادت السلطات العراقية بأن قوة من الجيش والحشد الشعبي تمكنت من قتل عدنان اللهيبي "والي شمال بغداد" في تنظيم داعش.

مادة اعلانية

وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في بيان أنه: "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية وقتل 4 إرهابيين، من ضمنهم ما يسمى والي شمال بغداد وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة".

القبض على 4 إرهابيين في نينوى

في سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم القبض على 4 متهمين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، أحدهم كان يعمل قناصاً في نينوى.

الـ4 متهمون المقبوض عليهم في نينوى
الـ4 متهمون المقبوض عليهم في نينوى
 الجفاف يتسبب في هجرة اقتصادية من مناطق الأنهار والأهوار بالعراق قصص اقتصادية البيئة  الجفاف يتسبب في هجرة اقتصادية من مناطق الأنهار والأهوار بالعراق

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين من إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في محافظة نينوى".

وأشار إلى أن "المتهمين شاركوا بعمليات إرهابية ضمن ما يسمى (فرقة مؤتة والفرقان وبيانات الوافدين وكتيبة القناصين) وتسلموا مقابل تلك الهجمات مبالغ مالية".

ودعت وكالة الاستخبارات، وفقاً للبيان، "المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غروسي يحذر: مياه تبريد محطة زابوريجيا النووية ستتوقفُ بعد أيام غروسي يحذر: مياه تبريد محطة زابوريجيا النووية ستتوقفُ بعد أيام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط