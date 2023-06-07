العراق: مقتل 4 من داعش بينهم قيادي بارز في عملية بشمال بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد وخلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأربعاء مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش، أحدهم قيادي بارز، في عملية أمنية بشمال العاصمة العراقية.

وأفادت السلطات العراقية بأن قوة من الجيش والحشد الشعبي تمكنت من قتل عدنان اللهيبي "والي شمال بغداد" في تنظيم داعش.

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وذكر قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في بيان أنه: "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية وقتل 4 إرهابيين، من ضمنهم ما يسمى والي شمال بغداد وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة".

القبض على 4 إرهابيين في نينوى

في سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم القبض على 4 متهمين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، أحدهم كان يعمل قناصاً في نينوى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتعاون المواطنين من إلقاء القبض على أربعة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في محافظة نينوى".

وأشار إلى أن "المتهمين شاركوا بعمليات إرهابية ضمن ما يسمى (فرقة مؤتة والفرقان وبيانات الوافدين وكتيبة القناصين) وتسلموا مقابل تلك الهجمات مبالغ مالية".

ودعت وكالة الاستخبارات، وفقاً للبيان، "المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".