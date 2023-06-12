الخارجية العراقية تعقد اجتماعاً حكومياً دولياً بشأن مخيم الهول في سوريا
الاجتماع يبحث رؤية الحكومة العراقية حول مخيم الهول، ويضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عقد اجتماع حكومي دولي اليوم بشأن مخيم الهول في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الصحاف قوله إن الاجتماع سيضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق وسيبحث رؤية الحكومة بشأن مخيم الهول، مشيرا إلى أن إنهاء مسألة المخيم أصبحت مصلحة أمنية عليا بالنسبة للعراق.
وأضاف الصحاف أن "الحكومة تمكنت من نقل 10 دفعات من العوائل العراقية القادمة من مخيم الهول إلى العراق".
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن الخميس الماضي أن الحكومة أعادت 3 آلاف مسلح عراقي محتجز في سوريا ونحو 1400 عائلة.
وأضاف حسين أمام الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بالرياض أن عدد أفراد هذه العائلات يتجاوز 5 آلاف، مشيرا إلى أن بغداد دمجت 680 أسرة في مناطقها الأصلية بعد إعادتها من الخارج.
وأكد حسين أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً خاصاً للمخيم وتمنحه الأولوية، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة "التي تمثل تحديا وتهديدا كامنا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
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