اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكشف عن خلية نسائية داعشية تعدم معارضي التنظيم داخل مخيم الهول
مخيم الهول في سوريا
العراق

الخارجية العراقية تعقد اجتماعاً حكومياً دولياً بشأن مخيم الهول في سوريا

الاجتماع يبحث رؤية الحكومة العراقية حول مخيم الهول، ويضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق

قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عقد اجتماع حكومي دولي اليوم بشأن مخيم الهول في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الصحاف قوله إن الاجتماع سيضم وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي والبعثات والمنظمات المقيمة في العراق وسيبحث رؤية الحكومة بشأن مخيم الهول، مشيرا إلى أن إنهاء مسألة المخيم أصبحت مصلحة أمنية عليا بالنسبة للعراق.

مادة اعلانية
مخيم الهول (فرانس برس)
مخيم الهول (فرانس برس)

وأضاف الصحاف أن "الحكومة تمكنت من نقل 10 دفعات من العوائل العراقية القادمة من مخيم الهول إلى العراق".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن الخميس الماضي أن الحكومة أعادت 3 آلاف مسلح عراقي محتجز في سوريا ونحو 1400 عائلة.

بيان سعودي أميركي: مستعدون لاستئناف مباحثات السودان إذا تقيد الطرفان بإعلان جدة السعودية السودان بيان سعودي أميركي: مستعدون لاستئناف مباحثات السودان إذا تقيد الطرفان بإعلان جدة

وأضاف حسين أمام الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بالرياض أن عدد أفراد هذه العائلات يتجاوز 5 آلاف، مشيرا إلى أن بغداد دمجت 680 أسرة في مناطقها الأصلية بعد إعادتها من الخارج.

وأكد حسين أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً خاصاً للمخيم وتمنحه الأولوية، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة "التي تمثل تحديا وتهديدا كامنا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط