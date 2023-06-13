بكمين محكم.. القبض على داعشي في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، الثلاثاء، الإطاحة بإرهابي كان يعمل في مفارز الهاون لتنظيم "داعش" بنينوى.

وقالت في بيان إنه بعملية نوعية وجهد استخباري لقسم قيادة عمليات نينوى التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من القسم ذاته، تم نصب كمين محكم في منطقة كوكجلي أيسر الموصل وعلى أثره ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما أضافت أن "الإرهابي كان يعمل في صفوف مفارز الهاون ضمن ما تسمى ولاية الجزيرة في ناحية زمار وبعدها عمل أيضاً في ديوان الجند التابع لداعش الإرهابي"، مبينة أنه "تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".

عملية أمنية شمال بغداد

يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد وخلية الإعلام الأمني بالعراق كانتا أعلنتا في 7 يونيو الحالي مقتل 4 عناصر من "داعش"، أحدهم قيادي بارز، في عملية أمنية بشمال العاصمة بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في بيان، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية وقتل 4 إرهابيين، من ضمنهم ما يسمى والي شمال بغداد، وذلك في قضاء الطارمية شمال العاصمة".

يذكر أن العراق كان أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة "داعش"، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.