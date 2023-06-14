اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الحشد الشعبي (أرشيفية- رويترز)
الحشد الشعبي (أرشيفية - رويترز)

حكومة العراق: نعمل على إنشاء مقار للحشد خارج المدن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في مناسبة ذكرى تأسيس الحشد الشعبي بالعراق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة تعكف على إنشاء معسكرات ومقار خاصة للحشد خارج المدن.

وقال في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، بمناسبة تأسيس تلك القوات التي أدخلت قبل سنوات قليلة ضمن نصاب القوات المسلحة "لا يمكن التفريط بالحشد".

وزير الصدر يطالب بتغيير مسؤول الحشد الشعبي.. وضبط فصائله العراق وزير الصدر يطالب بتغيير مسؤول الحشد الشعبي.. وضبط فصائله
مادة اعلانية

كما أشار إلى أن "الحكومة تعمل على قانون يضمن لأبناء الحشد تقاعدا كريما".

لا رأي سياسياً

وشدد على أن "التحديات الأمنية أصبحت من الماضي"، بحسب ما نقلت وكالة الأباء العراقية.

من جهته، أعلن فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي أن الأيام المقبلة ستكون فرصة لانطلاق تقنين مؤسسة الحشد.

كما أكد أن "الحشد ليس له رأي سياسي ويأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، ويخضع لأوامر قيادة العمليات المشتركة".

وغالباً ما وجه عراقيون وأحزاب سياسية معارضة اتهامات لبعض فصائل الحشد بالتفلت والتبعية لإيران.

كما اتهمت باستهداف مئات المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في مختلف المحافظات العراقية في ما عرف بـ "ثورة تشرين"، فضلا عن إعلاميين وصحافيين، وحتى محاولة ترهيب رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.

كذلك، طالبت بعض الأصوات العراقية بضبط تفلت بعض عناصرها، وسحبهم من الشوارع والمناطق السكنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فتح مستشفى خيرسون لإيواء أصحاب الأمراض المزمنة الناجين من الفيضانات فتح مستشفى خيرسون لإيواء أصحاب الأمراض المزمنة الناجين من الفيضانات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط