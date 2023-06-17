فرقهما داعش بالعراق 9 سنوات.. واحتفلا بزواجهما مجدداً

احتفل دخيل حسن وسامية سمو بزواجهما مرة ثانية، بعد فراق دام 9 سنوات بسبب تنظيم داعش، بعرس أقيم في دهوك شمال العراق.

وفي التفاصيل، أن سامية، وبعد مضي شهر فقط على زواجها من دخيل عام 2014، وقعت أسيرة بيد داعش في سنجار، لكنها عادت إلى عائلتها من سوريا هذا الشهر بعد تحريرها، مع 5 فتيات أيزيديات أخريات، حيث احتفلت مع دخيل بزواجهما مجددا.

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وشم باسم الآخر على اليد تعبيرا عن الحب العروسان بفارق 9 سنوات بعد انتهاء محنة أسر الزوجة لدى داعش

وتعبيرا عن الحب، رسم كل منهما وشما باسم الآخر على يده.

وقالت سامية سمو، وهي ترتدي فستان الفرح: "لم أصدق ذلك، شعرت وكأنني أحلم، أنا سعيدة جدا".

بدوره، أكد دخيل حسن أنه كان في انتظار اليوم الذي تعود فيه زوجته. وعلق: "أشعر بفرح غامر".