رحيل الفنان العراقي فلاح إبراهيم في تركيا.. رئيس الوزراء ينعاه

توفي، صباح الأحد، الفنان العراقي فلاح إبراهيم، عن عمر 61 عاماً، في تركيا بعد تدهور حالته الصحية إثر مضاعفات تعرض لها عقب خضوعه لعملية جراحية.

ونعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، رحيل الفنان.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: "ينعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رحيل الفنان العراقي فلاح إبراهيم، إثر مرض لم يمهله كثيراً، فإنّا لله وإنا إليه راجعون".

رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia ينعى رحيل الفنان العراقي فلاح إبراهيم، إثر مرض لم يمهله كثيراً، فإنّا لله وإنا إليه راجعون.



وبرحيله تكون الساحة الفنية والثقافية العراقية، قد خسرت قامة مهمة معطاءة، وفناناً مثابراً حمل هموم الفن ورسالته الرصينة الخلاقة على مدى سنوات عمره. — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 25, 2023

وأضاف: "برحيله تكون الساحة الفنية والثقافية العراقية، قد خسرت قامة مهمة معطاءة، وفناناً مثابراً حمل هموم الفن ورسالته الرصينة الخلاقة على مدى سنوات عمره".

كذلك نعت نقابة الفنانين العراقيين، إبراهيم، وقال النقابة في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان فلاح ابراهيم، الذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان.

وذكرت النقابة أن "الفنان الراحل ممثل عراقي مواليد 15 سبتمر/أيلول عام 1962، وبدأت مسيرته في الإخراج المسرحي في كلية الفنون الجميلة في بغداد، انشغل بالتمثيل ولم يبدأ تجربة الإخراج إلا سنة 2000، منها مسلسل (الهجرة إلى الحب) و(خريف الجنرالات) و(حرير) ، وهو من الفنانين الذين عملوا في السينما والمسرح والتلفزيون، فهو يمتلك أكثر من 50 عملاً مسرحياً كممثل وعشرة أعمال مسرحية كمخرج وعشرين كسينوغرافي".

وأشارت النقابة إلى أن "من أعماله (الغوريلا) و (تقاسيم على نغم النوى) و(المومياء) و(قلب الحدث) ويشارك في الملحمة الشعبية (بيت الطين) في أجزائها الأربع حتى الآن، الذي حصل على عدد من الجوائز، كانت أولها جائزة أفضل ممثل واعد عام 1988 عن مسرحية (الغوريلا) وجائزة أفضل مخرج عام 2000 عن مسرحية (بياض الظل) وجائزة الدولة للمحترفين عام 2002 عن مسرحية (الهجرة إلى الحب)".