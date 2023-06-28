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المخدرات والكبتاغون بين سوريا ولبنان (فرانس برس)
مخدر الكبتاغون

حشيش وربع مليون حبة كبتاغون داخل مدرسة في العراق

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار، في أحدث عملياتها لمواجهة تزايد انتشار المخدرات.

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وذكر بيان للوزارة أنه في "عملية نوعية تمكنت مديرية شؤون المخدرات من ضبط 250 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون وكيلوغرام من الحشيش داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي"، مركز محافظة الأنبار في غرب العراق.

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وأشارت إلى أن قوات الأمن تمضي في إجراءات قضائية لتوقيف المتورطين في "الجريمة"، وفقا للبيان الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

حملات مشددة

يشار إلى أن قوات الأمن العراقية ضاعفت خلال الأشهر الأخيرة عمليات ضبط المخدرات في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل تزايد في تجارتها وتعاطيها.

ففي 13 حزيران/يونيو، أعلنت قوات الأمن اعتقال 21 تاجرا ومروجا في بغداد ومحافظات أخرى وسط البلاد وجنوبها، وضبط 44 ألف حبة كبتاغون في محافظة نينوى (شمالا) مخصصة للاستهلاك المحلي.

وفي مطلع أيار/مايو، ضبطت قوات الأمن 12 مليون حبة مخدرة من البنزكسول الذي يستخدم عادة كعلاج طبي.

أزمات حدودية

وفي آذار/مارس، أعلن العراق ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون على الحدود مع سوريا، علما أنه أعلن أيضا خلال العام 2022 عن ضبط ملايين الحبوب من الكبتاغون في عمليات مختلفة.

إضافة للمناطق الحدودية مع جارته الغربية سوريا، تعد مناطق جنوب العراق المتاخمة للحدود مع الجارة الشرقية إيران مناطق مهمة لتهريب المخدرات بينها مادة الكرستال.

تهريب المخدرات من سوريا

وخلال اجتماع عقد مطلع أيار/مايو، ضم وزراء خارجية دول عربية، أعلنت سوريا استعدادها لـ"تعزيز التعاون" مع الأردن والعراق البلدين المتأثرين بتهريب المخدرات عبر الحدود معها.

وتُعدّ حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

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