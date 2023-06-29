انطلاق عملية عسكرية لمطاردة عناصر داعش في شمال العراق

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس أن عملية عسكرية انطلقت في كركوك شمال البلاد لمطارة عناصر تابعة لتنظيم داعش.

وذكرت الوكالة أن العملية انطلقت بقيادة محور الشمال للحشد الشعبي العراقي في أطراف قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك.

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ونقلت عن أبو ثائر البشيري، نائب قائد العمليات لشؤون الحشد القول إن العملية العسكرية تستهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش.

وأضاف البشيري أن العملية تتضمن تفتيش الأودية التي تستغلها عناصر داعش وستستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة والقضاء على المسلحين.

وقبل أسبوع كشف اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن أن الجيش يعمل على تسليم مراكز المدن في المحافظات المحررة من تنظيم داعش الإرهابي إلى وزارة الداخلية على مراحل، وذلك بعد القضاء على 99% من قوته.

وأشار إلى أنه تم القضاء على 99% من قدرة تنظيم داعش في العراق، وأن التنظيم لم يتبق له أي قوة أو قدرة على تنفيذ عمليات كبيرة، بل بات متواجدا من خلال خلايا صغيرة تترواح أعداد عناصرها بين اثنين وستة.

ومنذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، في عام 2003، يعاني العراق أوضاعاً أمنية غير مستقرة، في ظل انتشار التنظيمات المسلحة.

ووصلت الفوضى إلى ذروتها في عام 2014، عندما سيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد.

إلى أن نجحت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في طرد التنظيم من العراق عام 2017، بعد مواجهات عسكرية قوية.