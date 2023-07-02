بحر من الأسماك النافقة يصدم العراقيين.. ماذا يجري في البصرة؟

في مشهد صاعق، طفت آلاف الأسماك على وجه المياه في نهر العز التابع لقضاء المجر الكبير في محافظة ميسان العراقية بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة.

فقد تداول ناشطون مقاطع مصورة لنفوق الأسماك مع تعليقات غاضبة لما آلت إليه الأوضاع في مناطقهم بسبب شح المياه.

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بدورها، أعلنت السلطات المحلية في المحافظة، أمس السبت، رصدها نفوق الأسماك بنهر العز، محذرة من ظهور أمراض خطيرة في ذات الوقت.

وقال قائممقام القضاء أحمد عباس، إن "الأجهزة الرقابية المختصة رصدت نفوق كميات كبيرة من الأسماك في القنوات الإروائية التابعة لنهر العز في قضاء المجر الكبير".

كذلك لفت إلى أن "هذا النفوق ليس بسبب الأمراض وإنما سببه نقص المياه بشكل كبير في المنطقة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

اختفاء الزراعة

وأضاف أن "القضاء والمناطق التابعة له يشهد تراجعاً مرعباً في الكميات المائية المجهزة له"، مشيراً إلى أن "الزراعة اختفت هذا الموسم في الصيف بسبب عدم وجود المياه".

إلى ذلك أوضح قائممقام قضاء المجر الكبير، أن كافة المؤشرات تدل على أن الوضع في الأيام المقبلة سيكون شحيحاً مائياً، محذراً من ظهور أمراض خطيرة بسبب عدم وجود المياه.

نفوق عدد كبير من الأسماك في نهر العز التابع لقضاء المجر الكبير في محافظة #ميسان بسبب شح المياة#العربية_العراق pic.twitter.com/gZcTjYrO3K — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) July 2, 2023

يذكر أن العراق يعاني من أزمة مياه حادة منذ سنوات عدة إلا أنها بلغت ذروتها في العامين الماضيين لتصل إلى مستويات خطيرة خلال العام الحالي حيث جفت العديد من الأنهار الفرعية والروافد والأهوار الجنوبية.

وانخفضت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات لتصل في بعض المناطق والمحافظات إلى ما دون المتر وبإمكان الإنسان الوصول إلى ضفتي النهر مشياً على الأقدام.

كما بات العراق بسبب الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وتزايد نقص المياه من عام لآخر، بين أكثر خمس دول في العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، وفقا للأمم المتحدة.