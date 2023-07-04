هكذا يعاقب الضباط البدناء في هذه الدولة العربية
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري وجه باستبعاد مجموعة ضباط من الترقية لجدول شهر يوليو/تموز الجاري وذلك بسبب زيادة أوزانهم
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في مشهد خارج عن المألوف، تسببت زيادة الوزن في حرمان مجموعة ضباط من حقهم في الترقية بالعراق.
وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري وخلال اجتماع هيئة رأي الوزارة يوجه باستبعاد الضباط المشمولين بالترقية لجدول تموز الحالي ممن لديهم زيادة في الوزن وفقاً لقانون اللياقة الصحية. pic.twitter.com/dtsdXuj814— وزارة الداخلية العراقية (@socialmoigoviq) July 3, 2023
ووجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مساء أمس الاثنين، باستبعاد مجموعة ضباط من الترقية لجدول شهر يوليو/تموز الجاري وذلك بسبب زيادة أوزانهم.
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وبحسب تغريدة على صفحة الوزارة بموقع "تويتر"، جاء ذلك خلال رئاسة الشمري اجتماع هيئة رأي الوزارة.
وشهد الاجتماع توجيه وزير الداخلية بـ"استبعاد الضابط المشمولين بالترقية لجدول يوليو/تموز الجاري، ممن لديهم زيادة في الوزن، وفقاً لقانون اللياقة الصحية".
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