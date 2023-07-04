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هكذا يعاقب الضباط البدناء في هذه الدولة العربية

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري وجه باستبعاد مجموعة ضباط من الترقية لجدول شهر يوليو/تموز الجاري وذلك بسبب زيادة أوزانهم

العربية.نت
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في مشهد خارج عن المألوف، تسببت زيادة الوزن في حرمان مجموعة ضباط من حقهم في الترقية بالعراق.

ووجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مساء أمس الاثنين، باستبعاد مجموعة ضباط من الترقية لجدول شهر يوليو/تموز الجاري وذلك بسبب زيادة أوزانهم.

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وبحسب تغريدة على صفحة الوزارة بموقع "تويتر"، جاء ذلك خلال رئاسة الشمري اجتماع هيئة رأي الوزارة.

وشهد الاجتماع توجيه وزير الداخلية بـ"استبعاد الضابط المشمولين بالترقية لجدول يوليو/تموز الجاري، ممن لديهم زيادة في الوزن، وفقاً لقانون اللياقة الصحية".

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