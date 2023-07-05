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بنيامين نتنياهو - رويترز
بنيامين نتنياهو - رويترز

نتنياهو: جماعة شيعية مسلحة تحتجز مواطنة إسرائيلية روسية في العراق

نتنياهو: المرأة على قيد الحياة، وإسرائيل تعتبر العراق مسؤولاً عن سلامتها

رويترز
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن "جماعة شيعية مسلحة تحتجز مواطنة إسرائيلية روسية في العراق".

وأوضح نتنياهو أن "المرأة على قيد الحياة، وإسرائيل تعتبر العراق مسؤولا عن سلامتها".

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وكشف مكتب نتنياهو أن المرأة تعمل في الحقل الأكاديمي، وكانت قد فُقدت في العراق قبل بضعة أشهر، ولكنها لا تزال على قيد الحياة، وتحتجزها جماعة كتائب حزب الله الشيعية.

والمرأة المخطوفة اسمها إليزابيث تسوركوف. ولم ترد تفاصيل أكثر عن حالتها من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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