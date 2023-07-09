اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس الوزراء العراقي قرب مبلغ من المال قيل إنه استعيد في قضية سرقة القرن (أرشيفية)

"سرقة القرن" ثانية.. العراق يخطط لاستعادة الأموال والمحاسبة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السبت، على ضرورة تكثيف الجهود من جانب الأجهزة المعنية في البلاد لاسترداد ما يُعرف بأموال الفساد ومحاسبة المتهمين.

"سرقة القرن" التي هزت العراق.. توقيف 4 مسؤولين كبار! العراق "سرقة القرن" التي هزت العراق.. توقيف 4 مسؤولين كبار!

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن السوداني ترأس اجتماعا لمتابعة عملية استعادة المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها.

مادة اعلانية

على رأس الأولويات

وأضاف البيان أن السوداني شدد على أهمية وجود هذا الملف على رأس أولويات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد، معتبرا أن ذلك دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين، مشيرا إلى أن الفساد يهدد جميع برامج الحكومة.

ولفت السوداني إلى أن التعقب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة، كما أعد قسم الإنتربول ملفات جاهزة للمطلوبين.

"سرقة القرن"

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كان أعلن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن استعادة 182 مليار دينار، أي أقل من 2% من إجمالي المبلغ المسروق، كوجبة أولى من الأموال الضريبية المسروقة عن طريق المتهم الأول نور زهير بعد إطلاق سراحه المشروط.

إلا أن ذلك لم يرض المواطنين العاديين الذين يشككون في سلامة الإجراءات الحكومية المتبعة لاستعادة كامل الأموال المسروقة.

في حين أصدرت الحكومة مذكرات قبض جديدة بحق متهمين بسرقة أموال الأمانات الضريبية، أو ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" التي تفجرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2022، خلال الأشهر الفائتة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طريقة جديدة أسرع من طرفة عين للتنبؤ بالعواصف طريقة جديدة أسرع من طرفة عين للتنبؤ بالعواصف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط