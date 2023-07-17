العراق.. توقف الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية لأسباب أمنية

أفاد مصدر في جوازات مطار بغداد، اليوم الاثنين، بأن كل الرحلات من وإلى مطار أربيل الدولي متوقفة منذ 3 ساعات، مشيراً إلى وجود إجراء أمني داخل المطار، بحسب مراسل العربية/الحدث.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر مطلع في كردستان العراق قوله إن سبب تعليق الطيران في مطاري أربيل والسليمانية يعود لوجود طائرة مسيرة كانت تحلق فوق سماء المطار.

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وأكد أن قرار تعليق الرحلات سيستمر لغاية الساعة 12 ليلاً بالتوقيت المحلي وقد يمتد لفترة أطول.

كذلك لفت المصدر إلى أن قرار إغلاق مطار السليمانية جاء أيضاً لأسباب أمنية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر أمني، بتوقف الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان.