العراق: المخدرات تأتي من إيران وسوريا بشبكات مرتبطة ببعضها

كشف وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، أن المخدرات تأتي من إيران وسوريا بشبكات مرتبطة ببعضها.

كما قال في مقابلة خاصة مع "العربية/الحدث"، يجب أن يكون هناك تنسيق مع دول الجوار لمكافحة المخدرات، مضيفاً: "لدينا عمليات قادمة ستؤثر بشكل كبير على تجار المخدرات".

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وتابع: "قبل أيام أطحنا بمهرب دولي وتمكنا بدلالته من الوصول إلى معمل تصنيع المخدرات"، في جنوب البلاد.

وبين الشمري أن حرب المخدرات حرب مفتوحة وستطول لأن فيها مصالح وأرباحا كبيرة، مشيرا إلى تحقيق طفرة نوعية هذا العام في ضبط المواد المخدرة والقبض على المتعاطين والمتاجرين.

الحدود مع إيران وتركيا

إلى ذلك، تحدث وزير الداخلية العراقي عن الحدود مع إيران، وقال: "حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 10 مليارات دينار لبناء مخافر في السليمانية على الحدود مع إيران".

وأضاف: "حدودنا مع إيران في واسط وديالى وميسان أكملنا نصب الأبراج فيها وإجراءاتنا جيدة"، مشيرا إلى اجتماعه مع وزير الداخلية الإيراني لمرتين والاتفاق على ضبط الحدود بين البلدين.

كما تابع: "الحدود العراقية السورية طولها 620 كلم وهي الأفضل بسبب الموانع التي نصبت فيها، ومستمرون بوضع الجدران الكونكريتية ووصلنا إلى 70 كلم وسنصل إلى أكثر".

كذلك قال: "باشرنا بناء 15 مخفرا على الشريط الحدودي الصفري مع تركيا"، مبيناً أنه خلال الشهرين القادمين سيتم تعزيز قوات حرس الحدود بعدد كبير من المقاتلين.

حصر السلاح بيد الدولة

أما بشأن الوضع الأمني فقد أكد وزير الداخلية العراقي أنه في تطور كبير، مشيرا إلى ارتفاع بمؤشر الأمن في البلاد.

وقال إن اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة مستمرة بإجراءاتها، وأن أسلحة القوات الأمنية ستوسم برمز لمنع تسريبها للمدنيين واستخدامها في غير الواجبات.



كما تابع: "عملية حصر السلاح بيد الدولة مستمرة.. ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يتمرد على الدولة ويحاول خرق الأمن".

داعش فقد حواضنه

أما في ملف تنظيم داعش فقد أكد الشمري أن التنظيم الإرهابي فقد كل حواضنه وكل المناطق التي كان يتواجد فيها وهو مطارد الآن.

وقال إن داعش يحاول تهديد مصالح وأرواح كل العراقيين، مشيرا إلى وجود تعاون بين قوات حرس الحدود والتحالف الدولي من خلال تجهيز الحدود بالمعدات وبعض منظومات المراقبة.

كما بين أن التحالف الدولي موجود في قيادة العمليات المشتركة لتقديم المشورة وتوجيه الضربات لداعش.

كذلك، تطرق في حديثه إلى التنسيق مع إقليم كردستان، مبيناً أنه يسير بشكل جيد من ناحية تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين.