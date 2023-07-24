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مقتل مسؤول مخابراتي سابق في كردستان
صورة تناقلتها مصادر إخبارية على تويتر للضحية
العراق

مصدر: مقتل مسؤول سابق في مخابرات كردية عراقية بانفجار سيارة

كان المسؤول، ويدعى محمد ميرزا سيندي، ضابطا سابقا كبيرا في وكالة باراستين المخابراتية، التي أسسها الحزب الديمقراطي الكردستاني

بغداد - رويترز 
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أكد مصدر أمني لرويترز وقناة رووداو التلفزيونية الكردية أن مسؤولا كبيرا في جهاز مخابرات مرتبط بحزب كردي عراقي قوي قُتل، مساء الأحد، في انفجار سيارة كان يستقلها في مدينة دهوك بإقليم كردستان.

وكان المسؤول، محمد ميرزا سيندي، ضابطا سابقا كبيرا في وكالة باراستين المخابراتية، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو واحد من حزبين يحكمان الإقليم الواقع في شمال العراق.

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وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية الدخان المتصاعد من حطام سيارة.

وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث، مضيفا أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.

وكانت تقاير قد ذكرت أن الحادث وقع من جراء اصطدام السيارة بلغم أرضي.

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