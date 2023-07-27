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An Iraqi Air Force helicopter fires a missile against ISIS militants during a battle in Mosul, Iraq March 28, 2017. (Reuters)
(تعبيرية)
العراق

تحطم هليكوبتر للتحالف الدولي في شمال العراق بسبب خلل فني

الطائرة كانت تحاول الهبوط اضطرارياً بسبب خلل فني لكنها تحطمت على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي أربيل

العربية.نت
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تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية أثناء محاولتها الهبوط اضطرارياً خلال مهمة تدريبية في شمال البلاد، اليوم الخميس.

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الطائرة تحطمت في منطقة مخمور على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

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والطائرة التابعة للتحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، كانت تحاول الهبوط اضطرارياً بسبب خلل فني.

وذكر التحالف في بيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية في صفوف قواته أو إلحاق أضرار ببنيته التحتية أو البنية التحتية المدنية، لكن الهليكوبتر تعرضت لتلفيات.

وأكد البيان أن التحالف يعمل مع حكومة العراق على تأمين موقع الحادث وضمان سلامة المدنيين.

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