فيديو يهز العراق.. امرأتان تضربان ضابطاً بالأحذية

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل بشكل واسع خلال الأيام الثلاثة الماضية، اعتداء امرأتين على ضابط في مديرية المرور العامة في العاصمة العراقية بغداد.

وأظهر الفيديو اعتداء امرأتين على ضابط مرور برتبة رائد بمنطقة الحارثية في بغداد بعد ارتكابهما مخالفة مرورية.

فيديو جديد لحادثة الاعتداء على ضابط مرور في بغداد pic.twitter.com/tnS2Z6I6C1 — عزيز الربيعي (@aziz_alrubaye) July 30, 2023

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اعتقال الامرأتين

وأكدت مصادر أمنية عراقية أنه تم توقيفهما وسط اهتمام وتدخل مباشر من قبل وزير الداخلية للاطلاع على ملابسات الحادثة.

إلى هذا، أثارت الواقعة ردود أفعال واسعة في العراق، بسبب مزاعم بأن إحداهما على صلة بنائب عن ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

تهديد للضابط

ويتداول ناشطون، منذ ليلة الخميس الماضي، مقطع الفيديو فيما سمعت عبارات تهديد أثناء الاشتباك، "سأنتزع رتبتك العسكرية وستجلس في البيت".

وقال مدير مرور الكرخ، اللواء سامي كاظم جبر، حسب محضر رسمي، إن "الضابط حرر مخالفة لعجلة خصوصي نوع (تاهو) سوداء، ووجه بحجزها، نتيجة الوقوف الممنوع وعرقلة حركة السير والمرور".

ضرب بالأحذية

وأثناء قيام الضابط بتنظيم حجز للعجلة، فوجئ بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم والضرب بالأحذية.

فيما قال ناشطون إن السيدة على صلة بالنائب بهاء النوري، وإنها طلبت منه بالفعل معاقبة الضابط، لكن مصادر مقربة من النوري قالت إنه "ذهب إلى مركز الشرطة، وطلب منهم إكمال الإجراءات ضد السيدة".

الداخلية تنفي التسوية

وفي الوقت الذي زعم البعض أن السيدة تمكنت من تسوية الأمر مع الشرطة، وأجبرت ضابط المرور على سحب شكواه، سارعت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان نفت فيه التسوية، وشددت على إكمال الإجراءات القانونية ضدها.

ويوم الجمعة، أصدرت محكمة الكرخ في بغداد أمراً باعتقال امرأتين، بتهمة الاعتداء على موظف حكومي أثناء فترة الواجب الرسمي، وقال ضابط في شرطة بغداد، إن أمر المحكمة نفذ بالفعل وتم إيداع السيدتين في التوقيف ببغداد.