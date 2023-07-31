خططت لقتل زوجها بمساعدة آخرين.. جريمة هزت العراق

في جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، أعلن جهاز أمن إقليم كردستان العراق الـ"آسايش"، أمس الأحد، إلقاء القبض على 3 متهمين على خلفية قيامهم بقتل شخص في حي سرجنار في مدينة السليمانية الشهر الماضي.
وجاء في البيان الذي نشرت تفاصيله وكالة "شفق نيوز"، "أنه بعد إجراء التحقيقات والحصول على المعلومات الدقيقة واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكنت عناصر جهاز الـ"آسايش" من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل المجني عليه صمد عارف محمد البالغ من العمر 41 عاما، والذي قتل ليلة 6 يونيو/حزيران 2023 داخل منزله في حي كرده براوكه بأربع طلقات نارية.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت أن زوجة المجني عليه هي من خططت للجريمة بالتعاون مع متهمين اثنين آخرين نفذا عملية القتل.
وأفاد الجهاز بأن سبب الجريمة يعود إلى مشكلة اجتماعية، لافتاً إلى أن المتهمين الثلاثة محتجزون بأوامر قضائية استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
-
بأولى القرارات.. النيجر توقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسامنذ إعلان الانقلاب على الحكم في النيجر الأربعاء الماضي وحتى اليوم، لم يخف الفرنسيون قلقهم من تداعيات ما يجري في البلد الإفريقي، خصوصا بعد الهجوم على ... العرب والعالم
-
بالفيديو.. ياباني أنفق آلاف الدولارات ليصبح "كلباً"يعشق كثير من الناس الكلاب، لكن هذه المرة تجاوز حب هذه الحيوانات الأليفة الحدود المعروفة، حيث أنفق ياباني 22 ألف دولار أميركي ليتحول إلى كلب!وقام ... الأخيرة
-
ذهب للسباحة رغم التحذيرات.. جديد وفاة ابن الفنان حسن يوسفعاشت الأوساط المصرية الأحد، صدمة مفجعة بخبر وفاة الابن الأصغر للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، غرقاً أثناء السباحة في منطقة الساحل الشمالي.وقد ... ثقافة وفن