علاج لنزلات البرد.. رعب في العراق بسبب "دواء قاتل"

كشفت نقابة الصيادلة العراقية، عن حقيقة انتشار مادة في دواء للبرد تؤدي إلى تلف العديد من أعضاء الجسم وتقود إلى الوفاة.
وكانت تقارير إخبارية قد انتشرت مؤخرا حول انتشار مادة "داي اثيلين غلايكول" داخل دواء لمعالجة حالات البرد، والتي تسبب موتاً مفاجئاً لدى البشر.
من جهته، قال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم السبت إن "مادة الداي اثيلين غلايكول ممنوعة من العراق منذ نحو 25 عاماً، ولا تقبل هذه المادة كمادة حافظة تضاف إلى بعض الأشربة". وفق ما نقلت شبكة رووداو الإعلامية.
وأضاف: "هذه المادة تؤثر على الكبد وتتسبب في حموضة الدم، وتؤدي إلى تلف وتوقف الكلى ثم الوفاة، وليس غريباً على أي إنسان عديم الضمير أن يدخل هذه المادة إلى العراق بصورة غير مشروعة من أي مكان".
كما أكد "ربما تكون هنالك وفيات، لكن الطب الشرعي لم يثبت لنا هذا الموضوع أو حدوث وفيات بشكل كبير"، معتبرا أن "وجود هذه المادة في أي مستحضر صيدلاني جريمة".
وكانت تقارير قد انتشرت في العراق، تفيد بانتشار دواء هندي لعلاج حالات البرد لدى الأطفال "ملوث بمواد كيميائية سامة"، تسمى "غلايكول الإثيلين"، كانت قد أدت لحالات وفاة جماعية لأطفال العام الماضي في غامبيا وأوزبكستان.
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