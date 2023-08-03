الإطار التنسيقي بالعراق: مفاجآت غير متوقعة ستشهدها الانتخابات

مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل التحالفات في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، رأى رئيس تحالف "تصميم" في البرلمان العراقي، والقيادي في الإطار التنسيقي عامر الفائز، أن الانتخابات المحلية القادمة ستشهد مفاجآت لا يمكن توقعها حاليا، بسبب تغيير خارطة التحالفات الانتخابية.

وأشار إلى استعداد كل القوى لخوض الانتخابات، قائلا: "إنها تعمل بكل قوتها من أجل الظفر بها".

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اتفاق لتشكيل تحالفات جديدة

ونفى الفائز وجود أي خلافات داخل الإطار التنسيقي، كاشفا عن وجود اتفاق لتشكيل تحالفات جديدة تبعا لظروف كل منطقة من أجل خوض الانتخابات المحلية القادمة، وذلك في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الخميس.

كما لفت إلى أن كل مكون من مكونات الإطار ستخوض الانتخابات في مناطقها وبالتعاون مع قوى أخرى من أجل الفوز بالانتخابات، مع مراعاة خصوصية كل منطقة وتوجهاتها الشعبية.

وأضاف أن هناك اتفاقا سياسيا بين قوى الإطار التنسيقي لتشكيل تحالفات انتخابية جديدة، بهدف مواجهة تحديات الانتخابات، لكن بعد إنتهاء الانتخابات ستعود كل المكونات للعمل ضمن الإطار كما كانت قبل الانتخابات.

واعتبر أن الفساد موجود في كل المكونات السياسية العراقية، والبعض منهم عمل على الاستفادة بشكل كبير من تفشي هذه الظاهرة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية على حساب العراق، بحسب قوله.

وأضح الفائز أن الخطاب السياسي للأحزاب العراقية اختلط في الفترة الماضية بين المصلحين الحقيقيين وبين الفاسدين الذين يدعون للإصلاح، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر طبيعي في أي بلد يشهد عدم استقرار سياسي، لكن حاليا يشهد العراق حالة من الاستقرار تسمح له بالبدء في مكافحة الفسا".



انتخابات قريبة

يشار إلى أن القوى السياسية تحاول الانتهاء من تشكيل تحالفاتها مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل التحالفات في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرر في السادس من أغسطس/آب الجاري.

وحدد مجلس الوزراء العراقي يوم 18 ديسمبر كانون الأول القادم موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

في حين أن آخر انتخابات محلية في العراق كانت أجريت في عام 2013.

ومع اجتياح تنظيم داعش للأراضي العراقية في العام التالي، واصلت مجالس المحافظات عملها حتى قرر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلغاءها في 2019.