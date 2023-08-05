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عمل تخريبي يستهدف أبراج وخطوط نقل الطاقة بمحافظة صلاح الدين وسط #العراق #العربية

العراق.. خطة لتأمين خطوط الطاقة بعد تعرضها للتخريب

دبي - العربية.نت
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أعلن قائد عمليات صلاح الدين في العراق الفريق الركن عبد المحسن حاتم أن القوات الأمنية أطلقت عمليات تفتيش ومطاردة لمن أسماهم بالإرهابيين والخارجين على القانون في مناطق غرب صلاح الدين وصولا إلى بحيرة الثرثار لتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي تعرضت إلى عمليات تخريب بعبوات ناسفة مؤخرا.

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تأمين خطوط الطاقة

وأوضح في تصريحات للعربية والحدث أن وحدات من الجيش العراقي قامت بتأمين خطوط نقل الطاقة في عدة مناطق شملت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار لتأمين هذه الخطوط وحمايتها من عمليات التخريب وإعادة العائلات إلى القرى التي تقع بالقرب من هذه الخطوط.

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من جهته أكد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة أن الهدف من هذه العملية الأمنية تأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في ثلاث مناطق: صلاح الدين، ونينوى، والجزيرة.

مطاردة المخربين

وأوضح الخفاجي أن ثلاثة من قيادات العمليات في صلاح الدين والجزيرة ونينوى اشتركت في هذه العملية الأمنية لمطاردة المخربين وعدم السماح لهم باستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية مجددا.

حوادث التخريب تأتي في وقت يعاني فيه العراقيون من درجات حرارة لاهبة تجاوزت الخمسين، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الأحداث عرضية أم بفعل فاعل.

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