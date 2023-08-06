لسبب خطير.. العراق يحجب تطبيق "تليغرام" رسمياً
وزارة الاتصالات العراقية أكدت أن التطبيق تم حجبه بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، حجب تطبيق تليغرام في البلاد رسمياً، موضحة أسباب الحجب.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حجب تطبيق تليغرام جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".
وأضافت أن "مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".
وذكرت أنها " تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".
-
مدينة مصرية يسكنها 7400 مليونير و5 مليارديرات!"نيويورك" صاحبة الصدارة عالمياً وتضم 58 مليارديراً قصص اقتصادية
-
مسيرة جديدة تستهدف موسكو.. والدفاعات الجوية الروسية تدمرهاالقوات الجوية الأوكرانية تعلن أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافةً إلى 27 طائرة مسيّرة، في تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية العرب والعالم
-
مراهق بسيارة فارهة كاد يتسبب بكارثة.. فيديو مرعب يوثقمقطع الفيديو يوثق الحادث الذي وقع في مدينة ديربي البريطانية التي تبعد نحو 200 كلم إلى الشمال من العاصمة لندن الأخيرة