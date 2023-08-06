تعنيف صبي عراقي بطريقة بشعة.. الأب قيده وعلقه في سلسلة

أنقذت السلطات العراقية صبيا يبلغ من العمر 10 سنوات من تعذيب بشع على يد والده متعاطي المخدرات، الذي علقه من سلسلة مثبتة في سقف الغرفة.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر في الداخلية العراقية، فإن التدخل لإنقاذ الصبي جاء في سياق متابعة حالات التعنيف الأسري، واستجابة لمناشدة وردت إلى قسم حماية الأسرة والطفل في جانب الكرخ من بغداد، بوجود الصبي معلقا من سلسلة في سقف منزل.

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السلسلة مدلاة من سقف الغرفة سلاح وذخائر بحوزة متعاطي المخدرات الأب المتهم

وبعد استصدار الموافقات القضائية، قامت السلطات بتحرير الصبي والقبض على المتهم، بعد تشكيل فريق عمل مختص والانتقال إلى محل الحادث بالتنسيق مع الشرطة، وتم تفتيش المنزل وتحرير الصبي والقبض على والده الذي قام بتعنيفه.

وتبين أن المتهم من متعاطي المخدرات، وضبط في منزله مواد مخدرة منوعة، فضلا عن بندقية كلاشنكوف وذخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، والتعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.