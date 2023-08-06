مسيّرة تركية تقصف شمال العراق.. سقوط قتلى ومصابين
الطائرة المسيرة استهدفت سيارة في منطقة جمجمال بالسليمانية شمال العراق
أفادت وكالة أنباء هاوار الكردية، اليوم الأحد، بسقوط قتلى ومصابين في قصف بطائرة مسيرة تركية على منطقة جمجمال بالسليمانية في شمال العراق.
وذكرت الوكالة أن الطائرة المسيرة استهدفت سيارة في قرية جنار توي في ناحية أغجلر بقضاء جمجمال، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفي أبريل الماضي، دانت بغداد عمليات القصف التركية لمطار السليمانية في كردستان العراق، في محاولة فاشلة لاستهداف مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتوعدت الرئاسة العراقية باتخاذ موقف حازم في حال تكررت هذه "الاعتداءات" على العراق وسيادته، مؤكدة على "عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".
وطالبت الرئاسة العراقية الحكومة التركية "بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات، ووقف هذه الاعتداءات، وحل مشكلات أنقرة الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية".
وأضاف البيان أنه "في حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".
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