اتفاق أميركي عراقي: لجنة لتقييم مستقبل مهمة التحالف الدولي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء إن أميركا والعراق اتفقتا على تشكيل لجنة عسكرية عليا لتقييم العملية المستقبلية المتعلقة بمهمة التحالف الدولي.

وأضافت الوزارة "تعتزم الولايات المتحدة وجمهورية العراق التشاور بشأن عملية مستقبلية منفصلة عن حوار التعاون الأمني المشترك وشاملة للتحالف".

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كما أوضحت في بيان أن العملية الجديدة تأتي لتحديد "كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف وفقا لجدول زمني يرتبط بعوامل التهديد من قبل تنظيم داعش، والمتطلبات التشغيلية والبيئية، ومستويات قدرة قوى الأمن الداخلي".

وأشار البنتاغون إلى أن الجانبين بحثا فرص توسيع مشاركة العراق في التدريبات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأميركية.

عدم وجود قوات أميركية لها دور قتالي في العراق

وتابع البيان "يؤكد انتهاء حوار التعاون الأمني بنجاح على التزام البلدين بمواصلة التعاون العسكري الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك الهزيمة الدائمة لداعش بقيادة العراق".

وأكد الوفدان على عدم وجود قوات أميركية لها دور قتالي في العراق وأن جميع العسكريين الأميركيين "موجودون في العراق بدعوة من الحكومة العراقية للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم قتال قوات الأمن ضد تنظيم داعش".

وأكدت الحكومة العراقية، بحسب البنتاغون، "التزامها بحماية أفراد ومستشاري الولايات المتحدة والتحالف الدولي والبعثات والمنشآت الدبلوماسية".

وناقش وفدا البلدين أيضا "الحاجة الملحة لإعادة النازحين والمحتجزين الموجودين حاليا في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية ودعم جهود إعادة دمجهم في المجتمعات المحلية".

يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في نهاية 2021 انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد بشكل رسمي، منهية بذلك مهمتها القتالية التي كانت مكلفة باستئصال تنظيم داعش، والانتقال إلى مهمة استشارية لمساعدة القوات العراقية.