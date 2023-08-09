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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أرشيفية)
خاص

بغداد: علاقتنا مع واشنطن جيدة ولا يوجد أي توتر

دبي - العربية.نت
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بعد اللقاء الذي جمع وزيري دفاع البلدين، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العلاقة بين بغداد وواشنطن جيدة ولا يشوبها أي توترات.

وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الأربعاء إن هناك عملا مشتركا بين الجانبين حول الملف الأمني والعسكري ومسألة الدولار أيضا.

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تعاون مشترك

كما أوضح أن وفداً عراقياً عسكرياً برئاسة وزير الدفاع يزور واشنطن حالياً لبحث التعاون المشترك.

كذلك شدد على أن العراق ملتزم بحماية كافة البعثات الدبلوماسية.

وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي عقد اجتماعا مع نظيره الأميركي لويد أوستن في مقر وزارة الدفاع الأميركية في فرجينيا أمس الثلاثاء، لبحث التعاون الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات الاستخبارية، بهدف القضاء على خلايا وفلول تنظيم داعش.

قوات أميركية في العراق(أرشيفية- فرانس برس)
قوات أميركية في العراق(أرشيفية- فرانس برس)



كما ناقش العباسي مع أوستن العلاقة المستقبلية لوجود التحالف الدولي في العراق والتعاون الأمني الثنائي.

كذلك بحث الوزيران أيضا "تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين".

وكانت مسألة وجود القوات الأميركية ضمن التحالف الدولي في بعض القواعد العسكرية بالعراق أثارت سابقا جدلاً في البلاد، إلى أن دعت عدة أحزاب وتكتلات نيابية إلى إقرار قانون ينص على خروج تلك القوات من البلاد.

إلا أن واشنطن التي تقود هذا التحالف أوضحت مرارا في السابق أن المتبقين على الأراضي العراقية، بضع مئات من الاستشاريين الذين يقومون بمهام استشارية وتدريبية.

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