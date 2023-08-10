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A member of the Kurdistan Workers' Party (PKK) carries an automatic rifle on a road in the Qandil Mountains, the PKK headquarters in northern Iraq, on June 22, 2018. (File photo: AFP)
عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)
العراق

مقتل 5 جنود أتراك على يد مسلحين من "الكردستاني" في العراق

وقع الاشتباك في منطقة الزاب حيث تنفذ تركيا عملية عبر الحدود أطلقت عليها اسم "المخلب القفل"

العربية.نت
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قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن خمسة جنود أتراك قتلوا في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقع الاشتباك في منطقة الزاب، حيث تنفذ تركيا عملية عبر الحدود، أطلقت عليها اسم "المخلب القفل".

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وتقول أنقرة إن العملية الهجومية تهدف لمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام العراق منطلقاً لشن هجمات في تركيا.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن الجنود الخمسة قتلوا في الجولة الأولى من إطلاق النار من مسلحي حزب العمال الكردستاني أثناء قيامهم بأعمال بحث وتفتيش ميدانية.

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وأضاف المسؤول أن حزب العمال الكردستاني لديه تحصينات كبيرة حول المنطقة، حيث "التضاريس وعرة للغاية"، لكن المنطقة "سيتم تطهيرها من الإرهابيين" على الرغم من الهجمات، حسب تعبيره.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في شمال العراق، جماعة إرهابية. وحمل الحزب السلاح في جنوب شرقي تركيا منذ عام 1984 وهو صراع أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفاً.

وقالت وزارة الدفاع التركية أيضاً إنه في إطار "عملية المخلب القفل" التي بدأت في أبريل/نيسان 2022 تم "تحييد" 586 مسلحاً حتى الآن. ويستخدم الجيش التركي كلمة "تحييد" عادة بمعنى القتل.

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