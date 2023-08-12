العراق يرفع الحجب عن تطبيق تليغرام ابتداء من الأحد
وزارة الاتصالات العراقية أكدت أن الشركة استجابت للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم السبت، أنها سترفع الحجب عن تطبيق تليغرام اعتباراً من يوم غد وذلك "لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية".
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك، إنه سيتم رفع الحظر "بناء على توجيهات رئيس الوزراء.. وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".
وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت الأحد الماضي، أن حجب تليغرام في البلاد جاء بناء على "توجيهات الجهات العليا لمحددات" تتعلق بالأمن الوطني.
وأكدت الوزارة في بيانها اليوم على "أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه".
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