وفاة جندي فرنسي في العراق خلال مهمة تدريبية

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن جندياً فرنسياً لقي حتفه في العراق أمس الأحد خلال تدريب على مكافحة الإرهاب، وهو ثاني عنصر من القوات المسلحة الفرنسية يلقى حتفه في العراق خلال ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الدفاع إن نيكولا لاتورت أُصيب خلال تدريب على القتال في المناطق الحضرية ونُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في أربيل حيث تأكدت وفاته.

مادة اعلانية

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: "فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه".

من جهته، قال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور إن لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية "لمحاربة الإرهاب".

ولقي الجندي الفرنسي بابتيست جوشو، الذي كان يشارك في تدريبات بالعراق، حتفه في حادث سير يوم الجمعة.