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French General Jean-Marc Vigilant (L) and French Defence Minister Florence Parly (2nd L) talk to French soldiers engaged in the Operation Chammal, the French military operation within Operation Inherent Resolve, the international coalition against the Islamic State (IS) group, as they stand in front of a wheeled 155 mm gun-howitzer CAESAR system (truck equipped with an artillery system) on February 9, 2019, near Al-Qaim, a few kilometres away from the last scrap of territory held by IS in eastern Syria. The US-backed Syrian Democratic Forces said on February 9, 2019 it had begun the final battle to oust the Islamic State group from the last scrap of territory it holds in eastern Syria. (Photo by Daphné BENOIT / AFP)
جنود فرنسيون في العراق (أرشيفية)

وفاة جندي فرنسي في العراق خلال مهمة تدريبية

الجندي سيباستيان لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية "لمحاربة الإرهاب"

العربية.نت
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قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن جندياً فرنسياً لقي حتفه في العراق أمس الأحد خلال تدريب على مكافحة الإرهاب، وهو ثاني عنصر من القوات المسلحة الفرنسية يلقى حتفه في العراق خلال ثلاثة أيام.

الجندي نيكولا لاتورت
الجندي نيكولا لاتورت
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وقالت وزارة الدفاع إن نيكولا لاتورت أُصيب خلال تدريب على القتال في المناطق الحضرية ونُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في أربيل حيث تأكدت وفاته.

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وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: "فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه".

من جهته، قال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور إن لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية "لمحاربة الإرهاب".

ولقي الجندي الفرنسي بابتيست جوشو، الذي كان يشارك في تدريبات بالعراق، حتفه في حادث سير يوم الجمعة.

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