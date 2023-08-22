مباحثات عراقية تركية حول حصول بغداد على حصة مياه عادلة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء أنه بحث مع نظيره التركي الزائر هاكان فيدان حصول بغداد على حصة عادلة من المياه، مضيفا أن وزير الخارجية التركي اقترح تشكيل لجنة دائمة لبحث ملف المياه بين البلدين.

"علاقتنا واسعة ومستمرة"

ونقلت الوكالة العراقية عن وزير الخارجية قوله "كان لنا اجتماع مهم وعملي مع وزير الخارجية التركي والعلاقات العراقية التركية مهمة للطرفين ونهتم بها وكون علاقتنا واسعة ومهمة ومستمرة تبرز أحيانا بعض التعقيدات ومبدأنا الوصول إلى الحل عبر المحادثات".

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كما أضاف أن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين "في حالة تصاعد مستمر".

"في صلب المباحثات"

فيما تطرق وزير الخارجية العراقي للوضع الأمني والعسكري والتواجد العسكري التركي بالعراق قائلا إن "هذا الأمر كان في صلب المباحثات".

وأضاف حسين "ملتزمون بالدستور العراقي ولا يسمح لأي كان استخدام أرض العراق للهجوم على جيرانه".

"وحدة العراق وسيادته من مبادئنا"

من جهته، قال وزير الخارجية التركي إن "حماية سلامة أراضي العراق ووحدته وسيادته من مبادئنا وسنحافظ على ذلك في المستقبل"، مضيفا "لا يجوز لنا أن نبقى غير مبالين تجاه تحدي حزب العمال الكردستاني للسيادة العراقية".

يشار إلى أنه منذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغيير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة عليها.