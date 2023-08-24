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Kurdistan Workers Party (PKK) fighters leave their base in Sinjar, March 10, 2015. Women fighters at a PKK base on Mount Sinjar in northwest Iraq, just like their male counterparts, have to be ready for action at any time. Smoke from the front line, marking their battle against Islamic State, which launched an assault on northern Iraq last summer, is visible from the base. Many of the women have cut links with their families back home; the fighters come from all corners of the Kurdish region. REUTERS/Asmaa Waguih PICTURE 32 OF 32 FOR WIDER IMAGE STORY KURDISH WOMEN BATTLE ISLAMIC STATE ?SEARCH WAGUIH PKK FOR ALL IMAGES
عناصر من حزب العمال الكردستاني في العراق (أرشيفية)
العراق

مقتل 3 عناصر من "العمال الكردستاني" في ضربة تركية في العراق

تأتي الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة في كردستان بينما يقوم وزير الخارجية التركي بزيارة للإقليم

العربية.نت
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قتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني اليوم الخميس، في العراق بضربة نفذتها طائرة مسيرة تركية في كردستان بشمال العراق، فيما يقوم وزير الخارجية التركي حقان فيدان بزيارة للإقليم.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان: "استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي" الحزب في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بالقرب من الحدود الإيرانية.

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ويلتقي فيدان الخميس في أربيل رئيس المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي ورئيس وزرائها.

وفي اليوم الأول من زيارته الثلاثاء في بغداد، حض فيدان الحكومة العراقية على اعتبار الحزب "منظمة إرهابية" على غرار أنقرة وحلفائها الغربيين.

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ويشنّ حزب العمال الكردستاني تمرّداً في تركيا منذ العام 1984 أودى بحياة عشرات الآلاف.

وتشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضدّ متمردي الحزب المتمركز في مخيمات تدريب وقواعد خلفية في شمال العراق.

وكثفت أنقرة منذ مطلع أغسطس/آب ضرباتها على المتمردين الأكراد في المنطقة.

وتُتهم بغداد وأربيل بالتغاضي عن ذلك حفاظاً على التحالف الاستراتيجي الذي يربطهما مع أنقرة، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.

لكن تصدر إثر كل حادثة دامية بيانات إدانة لانتهاك السيادة العراقية وتداعيات ذلك على المدنيين.

ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق خلال الأسابيع المقبلة من غير أن يتم الإعلان حتى الآن عن موعد محدد، وفق ما أفادت الحكومة العراقية.

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