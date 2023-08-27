حشرت ملحاً بعيونه وعذبته.. 10سنوات سجن لقاتلة طفل العراق

وضع القراءة
100% حجم الخط
بعد أن هزت قضية الطفل موسى ولاء الذي قضى تعذيباً على يد زوجة أبيه عذراء الجنابي، العراق برمته لفظاعتها، طرأ تطور جديد.
فقد أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 15 سنة على الجنابي لقيامها بتعنيف موسى حتى قتله.
مادة اعلانية
وأوضحت محكمة جنايات الكرخ في بيان أن زوجة الأب عنفت الصغير البالغ من العمر سبع سنوات عبر ضربه ا بالأيدي وأدوات المطبخ.
كما أشارت إلى أنها "رطمت رأسه بالجدار ما أدى إلى إصابته بندبات أفضت الى موته بمتلازمة الطفل المعنف".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
سجن الفاشنيستا الكويتية المتسببة بحادث مروع.. و10 تهم بحقهاأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، عن حبس الفاشنيستا المتسببة بحادث مروع فجر الخميس أدى إلى وفاة شخصين، لمدة 10 أيام حبساً احتياطياً على ذمة ... الأخيرة
-
فيديو حميمي يثير التساؤلات.. هل عاد معتصم النهار إلى زوجته؟أثار الممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنكجي، الكثير من التساؤلات في مواقع التواصل بشأن عودتهما إلى بعضهما البعض، بعد فيديو حميم شاركته الأخيرة ... ثقافة وفن
-
سفير السودان بليبيا يشعل زوبعة "حميدتي مات خدها مني""المرحوم حميدتي" بتلك العبارة أشعل السفير السوداني في ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، موجة من الانتقادات بين السودانيين خلال الساعات الماضية.فقد أثارت ... السودان
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية