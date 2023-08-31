بغداد.. المؤبد لـ4 عراقيين وإيراني اغتالوا مواطناً أميركياً

أفادت مصادر العربية/الحدث، الخميس، بأن القضاء العراقي أصدر حكماً بالمؤبد على 4 عراقيين وإيراني متهمين باغتيال المواطن الأميركي ستيفن ترول في بغداد العام الماضي.

وأضافت المعلومات أن الإيراني الذي حكم عليه اليوم بالسجن المؤبد هو محمد علي رضا، موضحة أن الأخير هو المتهم بالمسؤولية عن عملية اغتيال ترول الذي كان قتل في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2022.

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جماعة تتبنى!

تزامناً مع هذا القرار، أصدرت سرايا "أصحاب الكهف"، وهي جماعة متطرفة غالباً ما تُستخدم كغطاء للعديد من العمليات المسلحة في العراق، بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الحادث.

القضاء العراقي يصدر حكما بالسجن المؤبد على 5 أشخاص بينهم إيراني بتهمة اغتيال مواطن أميركي وسط بغداد

وأكد البيان أن عملية الاغتيال أتت انتقاماً لمقتل كل من قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير عام 2020.

وينشط هذا الفصيل في العراق منذ عام 2019، وتبنى مسؤولية العديد من الهجمات المسلحة على القوافل الأجنبية.

كما تبنى استهداف السفارة الأميركية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، إضافة إلى الهجوم الصاروخي على قاعدة تركية في شمال العراق في 15 شباط/فبراير 2021.

حادثة وحشية

يشار إلى أنه وفي مساء 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، قُتل المواطن الأميركي ستيفن ترول، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على سيارته في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأثارت تلك الوحشية وعدم وجود سبب واضح لاستهداف ترول عاصفة من التساؤلات، المرتبطة بدوافعها وتوقيتها.

في حين أتت عملية اغتيال ترول بعد 12 يوماً من موافقة البرلمان على تمرير حكومة مرشح الإطار التنسيقي الشيعي محمد شياع السوداني، وهو ما يعزز الاعتقاد بوجود علاقة بين العملية وبين الخلافات الحاصلة بين كتل الإطار التنسيقي، حول كيفية توزيع المناصب المخصصة لهم والبالغ عددها 12 وزارة من أصل 21، إضافة إلى مناصب أمنية وإدارية أخرى.