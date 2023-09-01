تنكر ودخل تجمعاً.. عراقي يضرب نائباً بالبرلمان بكل عزم!

انشغلت الأوساط العراقية خلال الساعات الماضية، بانتشار مقطع فيديو أظهر اعتداء أحد الأشخاص على النائب في مجلس النواب العراقي "بدر الفحل".
فقد انهال مواطن تنكّر على هيئة رجل يوزع الماء على الحضور أثناء جلسة عشائرية في "ناحية العلم" بمحافظة صلاح الدين، بالضرب المبرح على النائب دون معرفة الأسباب.
لكمات على الوجه والجسد
وبينما كان أحدهم يتحدث، اندلع الشجار من خلفهم ما فجر نزاعا أوسع أدى لتراشق بالكراسي بين المتواجدين.
وتعرض النائب لعدة لكمات على جسده ووجه نتيجة الاعتداء، إلى أن تم سحبه وسط الاشتباكات.
😳مشاهد أولية للحظة #مهاجمة #النائب السابق "بدر الفحل" في #تكريت #العراقي_نيوز pic.twitter.com/QUN3fywYtK— محمد العراقي Mohammed Aliraqy (@Mohammd_Aliraqy) August 31, 2023
في حين لم يصدر أي بيان رسمي يوضح أسباب المشاجرة أو علاقة المعتدي بالنائب، إلا أن المكتب الإعلامي للفحل نشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، يظهر النائب وهو في حالة جيدة بعد الاعتداء.
كما أطلّ في الصورة، رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري، ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة صلاح مزاحم الجبوري.
ووفق التعليق، حضر هؤلاء للاطمئنان على النائب الفحل بعد الاعتداء.
هيئة المساءلة والعدالة
يشار إلى أن مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر حادثة الاعتداء، كان حصد عشرات المشاركات والتعليقات.
أما بدر الفحل، فهو نائب بالبرلمان العراقي، عينه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عضوا بالهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة عام 2020.
-
"لحمة مين دوبنا نأمن خبز".. صرخة من قلب سوريارغم وقف العمليات العسكرية في معظم مناطق سوريا بعد اندلاعها أكثر من 10 سنوات، لم يتغير الحال على السوريين، بل زاد وضعهم سوءاً.فالأزمة الاقتصادية طالت ... سوريا
-
وزيرة خارجية ليبيا مختفية.. وحسابها على تويتر غريب!لا تزال وزيرة الخارجية الليبية المقالة، نجلاء المنقوش، مختفية عن الأنظار، وسط غموض يلف مكان تواجدها.ففيما أكد بعض السياسيين الليبيين أنها سافرت إلى ... المغرب العربي
-
"مصاص الدماء".. سر ساعد كييف على لي ذراع موسكو الأهملا شك في أن الهجمات المتتالية التي نفّذتها كييف عبر طائرات بدون طيار داخل مناطق متعددة من روسيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعد الأخيرة لها على ... العرب والعالم