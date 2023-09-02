معظمهم إيرانيون.. مقتل 13 وإصابة 17 بحادث سير مروع في العراق

أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن 13 شخصاً، معظمهم إيرانيون، لقوا حتفهم في حادث سير مروع في العراق.

وأضافت الوكالة أن 17 أصيبوا في الحادث الذي وقع على طريق يربط بين مدينتين في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد.

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معظمهم إيرانيون

من جهته، قال مدير عام صحة صلاح الدين، خالد برهان للوكالة إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء.

وأضاف أن "حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى مصرع 13 زائرا وإصابة 17 بحالات حرجة"، لافتا إلى أن "أغلب المتوفين هم من إيران".

كما أضاف أن المستشفيات استقبلت المصابين وتجري لهم عمليات جراحية.

حوادث أخرى تحصد الأرواح

إلى هذا، قضى ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، غالبيتهم زوّار إيرانيون، بحوادث سير وقعت في جنوب العراق يومي الاثنين والثلاثاء تزامناً مع توافد حشود غفيرة من الزوّار إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الحسين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وتشهد الطرق العراقية حوادث متكررة ناجمة عن تهالك البنى التحتية وعدم احترام السائقين قواعد السلامة والقيادة.

وبحسب تقرير أعدّته وزارة الصحة، فقد قضى في حوادث السير في العراق في عام 2022 أكثر من 4900 شخص.