نار تكوي..مدينة عربية ستشتعل بأعلى درجة حرارة على الإطلاق

يشهد العالم ارتفاعاً في عدد الأيام شديدة الحرارة ما يعرض صحة الإنسان للخطر، مع تركز التهديد على بعض الأماكن الأقل استعداداً للتأقلم، وفقاً لتحليل بيانات مناخ أجرته "كاربون بلان"، وهي منظمة غير ربحية مختصة بالبيانات والتحليلات المناخية المتاحة.

ومن تلك المدن المعرضة لدرجات حرارة عالية، مدينة البصرة العراقية جنوب البلاد، حيث ستتعرض وفق التقرير لحرارة قياسية على مدار 148 يوماً في عام 2050 مقارنة بـ 114 في عام 2000.

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حرارة شديدة

فقد أظهر التحليل أنه بحلول عام 2050، سيتعرض أكثر من 5 مليارات شخص وربما أكثر من نصف سكان الكوكب لشهر على الأقل من الحرارة الشديدة التي تهدد الصحة عندما يكونون في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، مقارنة بـ 4 مليارات في عام 2030 و2 مليار في مطلع القرن.

وعند هذه النقطة، حتى البالغين الأصحاء الذين ينشطون في الخارج لأكثر من 15 دقيقة في الساعة يمكن أن يعانوا من الإجهاد الحراري حيث حدثت العديد من الوفيات عند مستويات أقل بكثير.

موجة جفاف

وللعام الرابع على التوالي، يواجه العراق، البلد الخامس الأكثر تأثّراً بالتغير المناخي في العالم بحسب الأمم المتحدة، موجة جفاف إذ يعود ذلك نسبياً إلى تراجع نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وفي تموز/يوليو، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن منطقة الأهوار التاريخية في جنوب العراق تشهد "أشدّ موجة حرارة منذ 40 عاماً"، متحدثة كذلك عن تراجع شديد لمنسوب المياه.

أتى ذلك في وقت قال فيه مرصد كوبرنيكوس للمناخ إن شهر أغسطس/آب الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق عالمياً في ثالث شهر على التوالي يسجل رقما قياسيا بعد تسجيل ذات الارتفاع القياسي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وأشارت التقديرات إلى أن درجات الحرارة في أغسطس زادت 1.5 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900.

البصرة تسجل نصف درجة الغليان

يذكر أن محافظة البصرة سجلت نصف درجة الغليان، في تموز الماضي، وهي أولى مدن العالم بمعدل درجات الحرارة الأعلى، بحسب ما نشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأميركية.

وبين جدول نشرته المحطة أن منطقة "الحسين البصرة" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50 درجة مئوية!