إيران: لا تمديد لمهلة إخراج المسلحين من كردستان

بعدما اتفق البلدان الشهر الماضي، على نزع سلاح الجماعات الإرهابية وإغلاق مقارها العسكرية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين، ألا تمديد لمهلة إخراج الإرهابيين من كردستان العراق.

لا تمديد

وأوضح المسؤول الإيراني، أنه وبموجب الاتفاق فإن الموعد النهائي سينتهي في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، في إقليم كردستان.

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وأكد أنه لن يتم تمديد الاتفاق بأي شكل من الأشكال.

كذلك كشف عن أنه تم إبلاغ كبار المسؤولين في الحكومة العراقية والحكومة المحلية لإقليم كردستان العراق بالقرار.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات جيدة، حيث أدلى رئيس الوزراء العراقي بتصريحات هامة.

إلى ذلك، أمل أن يتم القضاء على الجماعات الإرهابية (الأحزاب الكردية الإيرانية) من حدود إيران، موضحا عدم وجود أي علاقة لزيارة مسؤول في إقليم كردستان العراق إلى طهران بالمساومة على تمديد المهلة التي حددتها إيران.

اتفاق مشترك

يشار إلى أن طهران كانت أعلنت مراراً أنها تتوقع من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان الوفاء بمسؤولياتهما تجاه الحفاظ على أمن الحدود.

طهران: اتفاق مع بغداد على غلق مقرات الأحزاب الإيرانية الكردية بإقليم كردستان

كما شددت على أنها لا تثق بالحكومة الأميركية، لأنها تتبع سياسة إثارة الخلافات في المنطقة، وفق تعبيرها.

ووقعت طهران مع بغداد في مارس الماضي 2023، اتفاقاً أمنياً شدد على ألا تكون الأراضي العراقية مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو منطلقاً لاستهداف جيرانها.

وأكد حينها على ضرورة عدم المساس بالسيادة العراقية.

أتى ذلك، بعد أن شنت إيران على مدى السنوات الماضية عدة ضربات على مواقع في إقليم كردستان، قالت إنها تأوي جماعات كردية معارضة، إذ تصنّف السلطات الإيرانية عدة أحزاب كردية معارضة تتمركز في الشمال العراقي كحزب الحياة الحرة لكردستان، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب كوملة، بالـ "إرهابية".

كما تتهمها بالدفع نحو انفصال المناطق الكردية عن البلاد.

في حين تتهم تلك الأحزاب إيران بانتهاج سياسة تمييزية ضد الأكراد.

ويعود تموضعها في العراق إلى عام 1980، حيث انتقلت إلى الشمال خلال الحرب العراقية الإيرانية.