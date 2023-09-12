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Iraq's Foreign Minister Fuad Hussein speaks with the media after a meeting with Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan, in Baghdad, Iraq, August 22, 2023. REUTERS/Thaier Al-Sudani
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق

وزير خارجية العراق يزور إيران ويتوقع منها احترام سيادة بلاده

فؤاد حسين قال اليوم الثلاثاء إنه يعتزم زيارة طهران الأربعاء.. ويؤكد التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع طهران

العربية.نت
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم زيارة طهران يوم غد الأربعاء، متوقعاً من الجانب الإيراني عدم استخدام العنف ضد إقليم كردستان العراق واحترام سيادة بلاده.

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وذكر حسين في مؤتمر صحافي أن من المقرر أن يبحث مع الجانب الإيراني خلال الزيارة "عدم السماح للمجموعات (المسلحة) بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الحكومة الإيرانية".

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ووصف الوزير العراقي علاقات بلاده مع إيران بأنها "قوية وتاريخية"، مؤكداً على التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع طهران.

وأشار إلى أن هناك "بعض المشاكل" مع إيران ولكن يتم التعامل معها عبر المفاوضات، موضحاً أن التعامل معها يكون "على أساس الدستور العراقي الذي يمنع استغلال الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار ومن بينها إيران".

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