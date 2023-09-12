العراق
وزير خارجية العراق يزور إيران ويتوقع منها احترام سيادة بلاده
فؤاد حسين قال اليوم الثلاثاء إنه يعتزم زيارة طهران الأربعاء.. ويؤكد التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع طهران
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم زيارة طهران يوم غد الأربعاء، متوقعاً من الجانب الإيراني عدم استخدام العنف ضد إقليم كردستان العراق واحترام سيادة بلاده.
وذكر حسين في مؤتمر صحافي أن من المقرر أن يبحث مع الجانب الإيراني خلال الزيارة "عدم السماح للمجموعات (المسلحة) بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الحكومة الإيرانية".
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ووصف الوزير العراقي علاقات بلاده مع إيران بأنها "قوية وتاريخية"، مؤكداً على التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع طهران.
وأشار إلى أن هناك "بعض المشاكل" مع إيران ولكن يتم التعامل معها عبر المفاوضات، موضحاً أن التعامل معها يكون "على أساس الدستور العراقي الذي يمنع استغلال الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار ومن بينها إيران".
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