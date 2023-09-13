العراق يسجن ضباط شرطة لتقاعسهم عن منع إحراق سفارة السويد

قضت محكمة عراقية بسجن 18 ضابط شرطة بعد إدانتهم بالتقاعس عن منع محتجين من إضرام النار في السفارة السويدية في بغداد في يوليو/تموز الماضي.

وبحسب عدة مصادر، أصدرت محكمة في بغداد أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهراً وثلاث سنوات أمس الثلاثاء.

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وجاء في الحكم أن ضباط الشرطة أدينوا "لامتناعهم عن القيام بواجباتهم الموكلة إليهم في حماية السفارة السويدية ومنع الأشخاص الذين قاموا باقتحامها وحرقها كونه من ضمن الواجبات الأساسية المناطة إليهم".

وتقول الوثيقة إن الحكم وفترات السجن قابلة للاستئناف.

وأكد مصدر حكومي في حديث مع وكالة "رويترز" أحكام السجن، وقال إن الحكم يظهر التزام الدولة العراقية بمحاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال العنف.

واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد في يوليو/تموز، وأضرموا فيها النار احتجاجاً على حرق المصحف في ستوكهولم.

وأثارت حوادث الحرق غضب العالم الإسلامي، وأدت إلى احتجاجات على مدى أسابيع في العراق وسجال دبلوماسي بين بغداد وستوكهولم دفع بغداد إلى طرد السفير السويدي واستدعاء سفيره من ستوكهولم.