اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Protesters climb a fence as they gather near the Swedish embassy in Baghdad hours after the embassy was stormed and set on fire ahead of an expected Quran burning in Stockholm, in Baghdad, Iraq, on July 20, 2023. (Reuters)
من اقتحام السفارة السويدية في بغداد
العراق

العراق يسجن ضباط شرطة لتقاعسهم عن منع إحراق سفارة السويد

أصدرت محكمة في بغداد أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهراً و3 سنوات أمس الثلاثاء

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قضت محكمة عراقية بسجن 18 ضابط شرطة بعد إدانتهم بالتقاعس عن منع محتجين من إضرام النار في السفارة السويدية في بغداد في يوليو/تموز الماضي.

وبحسب عدة مصادر، أصدرت محكمة في بغداد أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهراً وثلاث سنوات أمس الثلاثاء.

مادة اعلانية

وجاء في الحكم أن ضباط الشرطة أدينوا "لامتناعهم عن القيام بواجباتهم الموكلة إليهم في حماية السفارة السويدية ومنع الأشخاص الذين قاموا باقتحامها وحرقها كونه من ضمن الواجبات الأساسية المناطة إليهم".

بعد محصول ضخم.. دولة عربية لديها احتياطيات قمح تكفي عاما اقتصاد اقتصاد بعد محصول ضخم.. دولة عربية لديها احتياطيات قمح تكفي عاما

وتقول الوثيقة إن الحكم وفترات السجن قابلة للاستئناف.

وأكد مصدر حكومي في حديث مع وكالة "رويترز" أحكام السجن، وقال إن الحكم يظهر التزام الدولة العراقية بمحاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال العنف.

واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في بغداد في يوليو/تموز، وأضرموا فيها النار احتجاجاً على حرق المصحف في ستوكهولم.

وأثارت حوادث الحرق غضب العالم الإسلامي، وأدت إلى احتجاجات على مدى أسابيع في العراق وسجال دبلوماسي بين بغداد وستوكهولم دفع بغداد إلى طرد السفير السويدي واستدعاء سفيره من ستوكهولم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الإجراءات في قضية عزل بايدن تفاصيل الإجراءات في قضية عزل بايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط