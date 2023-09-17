إتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية من الحدود للعمق العراقي

أفادت مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث"، الأحد، بإتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية من الحدود مع إيران إلى العمق العراقي.

وأشارت مصادرنا إلى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية.

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يذكر أن مهلة طهران لبغداد بخصوص إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي بين البلدين تنتهي الثلاثاء، ومازالت طهران تلوح باستخدام القوة إذا لم تنفذ بغداد وإربيل الاتفاق.

وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، قال إن بلاده لن تمدد الاتفاق المبرم مع العراق لنزع سلاح المسلحين في إقليم كردستان والموقع في مارس الماضي.

وأضاف وزير دفاع إيران في تصريحات صحافية أن طهران ستتصرف في الوقت المناسب بناء على الاتفاق المبرم مع العراق.

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق بين العراق وإيران في 19 سبتمبر، والذي ينص على نشر قوات عراقية على الحدود، وتفكيك معسكرات الجماعات المسلحة المعارضة لطهران ونقلهم إلى مواقع بعيدة عن الحدود الإيرانية داخل إقليم كردستان، إضافة إلى نزع أسلحتهم.