إتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية من الحدود للعمق العراقي

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A Kurdish peshmerga fighter affiliated with the Iranian Kurdistan Democratic Party (KDP-Iran) stands guard on a building following an Iranian cross-border attack in the town of Koye (Koysinjaq), 100Km east of Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq on ctober 1, 2022. Iran launched artillery and drone strikes targeting Kurdish militants in Iraq's north, an Iranian Kurdish official told AFP, days after cross-border attacks killed 14 people. (Photo by SAFIN HAMED / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iraq - iran - kurds - strikes Mourners attend a condolence ceremony on September 29, 2022, for a peshmerga fighter with the Kurdish Democratic Party of Iran, who was killed the previous night during cross-border missile and drone strikes by Iran, in the town of Koye, 100 kms east of Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq. iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes Rezan Hassan, a member of the Iranian Kurdistan Democratic Party (KDP-Iran), talks to AFP during a condolences ceremony on September 29, 2022, for a peshmerga fighter with the Kurdish Democratic Party of Iran, who was killed the night before during cross-border missile and drone strikes by Iran, in the town of Koye, 100 kms east of Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq. iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes topshot - iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes
من الحدود العراقية الإيرانية - أرشيفية

إتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية من الحدود للعمق العراقي

مصادر خاصة: قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية.. وإيران: لن نمدد المهلة الممنوحة للعراق لنزع سلاح المسلحين الأكراد

قناة العربية
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أفادت مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث"، الأحد، بإتمام نقل معسكرات المعارضة الإيرانية من الحدود مع إيران إلى العمق العراقي.

وأشارت مصادرنا إلى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية.

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يذكر أن مهلة طهران لبغداد بخصوص إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي بين البلدين تنتهي الثلاثاء، ومازالت طهران تلوح باستخدام القوة إذا لم تنفذ بغداد وإربيل الاتفاق.

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وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، قال إن بلاده لن تمدد الاتفاق المبرم مع العراق لنزع سلاح المسلحين في إقليم كردستان والموقع في مارس الماضي.

وأضاف وزير دفاع إيران في تصريحات صحافية أن طهران ستتصرف في الوقت المناسب بناء على الاتفاق المبرم مع العراق.

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق بين العراق وإيران في 19 سبتمبر، والذي ينص على نشر قوات عراقية على الحدود، وتفكيك معسكرات الجماعات المسلحة المعارضة لطهران ونقلهم إلى مواقع بعيدة عن الحدود الإيرانية داخل إقليم كردستان، إضافة إلى نزع أسلحتهم.

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